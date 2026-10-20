Noivo morreu meses antes de casar, com apenas 25 anos. Empresa recusa devolver pagamento do copo de água à noiva

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Zoe Vandeloo e Diego Hernandez estavam a preparar o casamento que tinham sonhado. Depois de 13 meses a pagar a cerimónia, o casal tinha já desembolsado cerca de 13.700 euros pelo espaço onde pretendia casar. Mas, em abril deste ano, uma tragédia mudou tudo: Diego morreu subitamente, aos 25 anos, meses antes da data marcada para o casamento.

A cerimónia estava prevista para novembro deste ano. Segundo uma ação judicial, citada pela revista People, dois dias depois da morte de Diego, a irmã de Zoe contactou a responsável pela coordenação do casamento e a proprietária do espaço. De acordo com a queixa apresentada em tribunal, a coordenadora terá indicado que seria devolvido o valor correspondente à sua parte.

A proprietária, porém, terá invocado as condições do contrato para justificar que não podia garantir o reembolso, pode ler-se no mesmo artigo.

A família foi informada de que poderia haver uma devolução parcial caso o espaço conseguisse reservar a data para outro evento, segundo a mesma publicação.

«Só estou a pedir humanidade»

Em junho, Zoe enviou uma exigência formal a pedir a devolução integral do dinheiro. Na mensagem dirigida à proprietária, escreveu: «Não estou a pedir o impossível — estou simplesmente a pedir humanidade no pior momento da minha vida», escreveu de acordo com a imprensa norte-americana.

Sem conseguir resolver a situação, avançou para tribunal. A disputa ganhou uma nova dimensão quando o espaço apresentou também uma ação contra Zoe, alegando incumprimento contratual.

Em declarações à People, a empresa afirmou estar de coração partido com a situação e garantiu que já estava a tentar resolver o processo de reembolso quando foi notificada da ação judicial. Acrescentou que o recurso aos tribunais complicou o processo.

Já o advogado de Zoe contestou a versão do espaço. Segundo o representante legal, tentou disponibilizar uma cópia da certidão de óbito de Diego à equipa jurídica da empresa, mas a proposta terá sido ignorada.