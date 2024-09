Sabia que pode ser pago para ser um nómada digital nesta região de Espanha?

Link To Leaders

Competências essenciais para iniciar carreira no setor tecnológico

Projeto dinamarquês de canábis angaria fundos na Goparity

Para atrair nómadas digitais e incentivá-los a fixarem-se região da Estremadura, comunidade autónoma que faz fronteira com Portugal, o governo regional da Estremadura anunciou 200 vagas e subsídios que podem ir até aos 15 mil euros.

Mas existem vários requisitos que os candidatos devem cumprir primeiro. Qualquer pessoa que se queira candidatar tem, obrigatoriamente, de trabalhar à distância e comprometer-se a viver na região espanhola durante, pelo menos, dois anos.

A iniciativa, para a qual foram reservados cerca de dois milhões de euros, abrange desde pessoas que vivam em outras regiões de Espanha até cidadãos estrangeiros a viver fora do país, desde que não tenham residido na Estremadura nos últimos seis meses.

Os candidatos que não vivam na União Europeia devem solicitar previamente um visto de nómada digital concedido pelo Governo de Espanha. A região escolhida para viver por estes nómadas digitais não poderá ter uma população superior a cinco mil habitantes.

Mulheres e homens com menos de 30 anos podem vir a receber uma ajuda financeira de 10 mil euros, enquanto os homens com mais de trinta anos recebem apenas oito mil euros. Após dois anos a residir na Estremadura espanhola, as mulheres e homens com menos de trinta anos vão receber um subsídio de mais cinco mil euros, caso permaneçam na região por mais um ano.

Os homens com mais de trinta anos vão receber mais quatro mil euros ao fim destes dois anos se prolongarem a sua estadia por mais um ano.

Ainda não foi divulgada a data de abertura das candidaturas, mas prevê-se que comecem já a partir deste mês. Todos os detalhes serão publicados na página oficial do Diario Oficial de Extremadura e as candidaturas deverão ser feitas online através do Ponto Geral de Acesso Eletrónico da Extremadura.

Os candidatos que forem selecionados deverão ser informados no espaço de três meses e as candidaturas vão permanecer abertas até que todas as 200 vagas sejam atribuídas, como explica a Euronews.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders