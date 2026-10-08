Nómada digital alerta estrangeiros para o preço elevado do gás e eletricidade em Portugal

Josien e Eric criaram a página Nations Without Borders, onde partilham a vida de uma família internacional que viaja com os filhos e trabalha remotamente. Josien é neerlandesa, Eric é norte-americano e vivem agora em Portugal, onde compraram casa. Foi precisamente aí que se depararam com uma despesa que não tinham antecipado: a fatura do gás chegou aos 500 euros por mês durante o inverno, e isto sem contar com a eletricidade. Num vídeo publicado no Instagram, Josien deixa o aviso a quem pensa mudar-se para o país: convém incluir o aquecimento no orçamento.

Segundo explica, o problema está na falta de ligação à rede de gás canalizado, algo comum nas habitações mais antigas. “Em Portugal, e sobretudo nas casas mais antigas, muitas não estão ligadas a uma rede de gás canalizado. Por isso, dependemos das botijas de gás”, afirma, a mostrar as garrafas grandes à câmara. As contas são pesadas: cada botija custa 120 euros e, no inverno passado, a família gastou quatro por mês durante quatro meses seguidos. “Por isso, se estão a pensar mudar-se para Portugal, tenham isto em consideração no vosso orçamento”, aconselha.

Para que a história não se repita, o casal decidiu avançar com obras. Foram instalados aparelhos de ar condicionado com função de aquecimento e as janelas antigas deram lugar a caixilharias novas, com o objetivo de “manter o calor dentro de casa durante o inverno e o frio lá fora”. Ainda assim, Josien não esconde a incerteza quanto aos resultados: “Mas vamos ver como é que isso vai correr.”

A dúvida estende-se à fatura da eletricidade. Quando viviam num apartamento em Lisboa, os aquecedores elétricos faziam a conta duplicar nos meses de inverno, e agora a criadora está curiosa para perceber o impacto do ar condicionado. “Por isso, vamos ver como vai ser desta vez. Depois conto-vos”, promete. No final do vídeo, deixa um pedido a quem já vive em casas antigas no país: “Digam-me o que fizeram para melhorar o isolamento da casa. Estou mesmo muito curiosa e aceito todas as sugestões para conseguirmos manter a nossa conta do gás o mais baixa possível.”