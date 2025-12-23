Conheça o top 10 de nomes mais dados em Portugal

Como se deve chamar o seu cão? Reunimos mais de 100 nomes de cães para se inspirar

Com a aproximação do final do ano, surge a curiosidade habitual sobre os hábitos dos portugueses, incluindo os nomes escolhidos para os seus filhos. E em 2025, as tendências revelam preferências entre clássicos intemporais e nomes que continuam a conquistar famílias em todo o país.

Pelo sétimo ano consecutivo, Francisco e Maria foram os nomes mais populares entre os recém-nascidos em Portugal. Segundo avançou a Renascença, com base em dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), entre janeiro e novembro de 2025 foram registados cerca de 87 mil bebés em todo o país.

Esta lista reflete a tendência dos portugueses em manter nomes clássicos e tradicionais, tanto para meninas como para rapazes, com poucas alterações no ranking relativamente aos anos anteriores.

