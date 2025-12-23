Facebook Instagram
Lifestyle

Conheça o top 10 de nomes mais dados em Portugal

Em 2025, quais foram os nomes no topo das escolhas dos pais portugueses? Veja a lista completa
IOL
Hoje às 11:54
Como se deve chamar o seu cão? Reunimos mais de 100 nomes de cães para se inspirar

Com a aproximação do final do ano, surge a curiosidade habitual sobre os hábitos dos portugueses, incluindo os nomes escolhidos para os seus filhos. E em 2025, as tendências revelam preferências entre clássicos intemporais e nomes que continuam a conquistar famílias em todo o país.

VEJA O RANKING DO TOP 10 PARA MENINA E MENINO

Pelo sétimo ano consecutivo, Francisco e Maria foram os nomes mais populares entre os recém-nascidos em Portugal. Segundo avançou a Renascença, com base em dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), entre janeiro e novembro de 2025 foram registados cerca de 87 mil bebés em todo o país.

Esta lista reflete a tendência dos portugueses em manter nomes clássicos e tradicionais, tanto para meninas como para rapazes, com poucas alterações no ranking relativamente aos anos anteriores.

Percorra a galeria acima e veja o ranking deste ano.

RELACIONADOS
Como se deve chamar o seu cão? Reunimos mais de 100 nomes de cães para se inspirar
Vai receber convidados em casa? O que deve ter sempre impecável (e o que pode deixar de fazer)
'És sempre a mesma coisa!' 30 frases que os pais nunca devem dizer aos filhos
Mais Vistos
00:08:43
Secret Story
A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»
tvi
00:06:15
Secret Story
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
tvi
00:04:54
Secret Story
Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes
tvi
00:05:17
Secret Story
Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Jornalista e marido estavam mortos em casa. Foi o filho de 3 anos quem abriu a porta ao avô para os encontrar
Lotaria
A filha pediu-lhe para comprar doces. E a entrada na loja fez com que o pai ganhasse 600 mil euros
Saude
Há boas notícias para quem sofre de psoríase: comprimidos estão a demonstrar resultados promissores
Saude
Estas são as vitaminas essenciais que ajudam a fortalecer os ossos e a prevenir a osteoporose
Mais Lidas
Eclipse Solar
"O dia transforma-se em noite". Vem aí um eclipse raro que vai escurecer Portugal
cnn
Bicicletas
Adeus, bicicletas e trotinetes: cidade europeia proíbe velocípedes no centro
away
Benfica
Extremo brasileiro de Jorge Jesus em conversações com o Benfica
maisfutebol
Cláudio Valente
PJ conclui que causas do homicídio de Nuno Loureiro e do ataque na Brown estão nos EUA e devolve investigação ao FBI
cnn
Gary Kasparov
Justiça russa manda prender Gary Kasparov durante dois meses
cnn
Famosos
Sandra Felgueiras em momento de despedida: "Para sempre nos nossos corações"
selfie