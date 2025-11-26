Facebook Instagram
Lifestyle

Provámos as novidades de um dos mais conhecidos restaurantes aisáticos de Lisboa. E vamos voltar

Poucos desconhecem este restaurante de cozinha asiática na capital. Mas há novidades
Pilar Castelo Branco
Há 53 min
NOOD Saldanha - TASHO
NOOD Saldanha - TASHO
Experimentei um dos gadgets de skincare mais falados do TikTok e senti-me verdadeiramente radiante

A redação do IOL foi convidada a experimentar a nova carta do Nood, no restaurante de Saldanha. Como fã de cozinha asiática, não podia recusar. Passámos cerca de duas horas à mesa a conhecer a nova categoria do menu, que se chama Tashō e é pensada para partilhar à mesa. E sim, já estou a planear o regresso a este restaurante.

O espaço (e porque é que isso importa)

Cheguei ao Nood numa manhã de sol, em pleno final de novembro. Logo à entrada, o néon vermelho com o nome do restaurante chamou-me a atenção. A luz natural encheu a sala, refletiu-se nos bancos amarelos e cor de vinho, nas cerejeiras laranja sobre as mesas que criam um ambiente acolhedor.

NOOD Saldanha

A decoração joga com o contemporâneo e com referências asiáticas. A música estava no volume certo. Enquanto esperávamos pelos pratos, foram-nos sugeridos os sumos naturais. Provei o Essencial (maçã e laranja) e o Digest (ananás, cenoura e laranja), ambos frescos e equilibrados. Uma boa forma de começar, também com várias opções alcoólicas para quem preferir.

Um bom espaço não é apenas bonito, torna-se parte da memória da refeição. E o Nood sabe disso.

sumo essencial nood saldanha

Thai Tiger: o favorito absoluto (17,50€)

O Thai Tiger foi o meu prato preferido, e não fui a única a fazer esta escolha. Traz camarão-tigre com yuzu e salsa de manga, servido com arroz de coentros e caril vermelho. Não possuo grande tolerância ao picante, mas este estava no ponto certo: um picante que aquece sem anular os sabores. A salsa de manga com malagueta equilibra com um toque adocicado e os camarões estavam no ponto. A apresentação chama a atenção, mas o sabor está à altura.

thai tiger

Soba Coco e Chili: cremoso encontra fresco (13,50€)

Os noodles soba frescos trazem frango, leite de coco e lima, são envolvidos num molho de pimentos assados e finalizados com frango crocante. O chef recomendou misturar tudo antes de provar. O que me ficou na memória foi a combinação de leite de coco com lima: cremoso mas fresco ao mesmo tempo. O frango estaladiço, no topo, dá o contraste de textura necessário.

soba coco e chili

Topokki: comida de conforto para dias de chuva (14,00€)

Rolinhos de arroz coreanos com bacon em molho cremoso de gochujang e queijo mozzarella, servidos com katsu de frango. Chegaram quentes à mesa, com o queijo derretido a misturar-se no molho cremoso e o frango estaladiço por cima a dar contraste. Segundo o chef Bruno Gomes, o bacon torna tudo melhor, e este prato comprova mesmo isso. É saboroso, reconfortante, daqueles pratos que apetecem num domingo frio. A textura da massa de arroz é interessante: tem alguma elasticidade mas mantém-se firme, o que torna cada garfada satisfatória.

topokki

Kinoko: a opção vegetariana (12,50€)

Quem disse que os pratos vegetarianos nos restaurantes são sempre os mais aborrecidos claramente ainda não provou o Kinoko. Arroz gohan com cogumelos eryngi e shiitake em molho teriyaki, milho com manteiga de miso, creme de abacate, tomate cherry e takuan compõem este prato colorido e saboroso. Os cogumelos eryngi são grandes e têm uma textura firme que surpreende. O molho teriyaki traz um toque ligeiramente doce. Na verdade, foi o prato mais doce que provámos, mas tudo se mantém equilibrado. Mesmo quem não é vegetariano vai apreciar.

kinoko

Para terminar: as sobremesas

Confesso que sou daquelas pessoas que deixa sempre espaço para a sobremesa. Provei o cheesecake, a mousse de chocolate e mochi de manga e coco. O mochi de manga foi o meu preferido: textura macia, sabor intenso a manga, equilibrado na doçura. O cheesecake estava cremoso e a mousse de chocolate bem executada. Todas valeram a prova.

sobremesas NOOD

Vou voltar? Sem dúvida

Uma boa refeição tem esse poder: mudar o nosso dia. E quando é partilhada, ainda melhor. O Tashō junta isso tudo: sabores que ficam na memória, um espaço onde apetece ficar, pratos pensados para a mesa toda.

Saí do Nood satisfeita e com a sensação de que tinha valido a pena cada minuto passado à mesa. E é isso que faz querer voltar.

NOOD Saldanha

RELACIONADOS
Experimentei um dos gadgets de skincare mais falados do TikTok e senti-me verdadeiramente radiante
Este é o microfone que os criadores de conteúdo andam a usar. Testei e percebi porquê
Quanto tempo devemos esperar entre acabar de cozinhar e guardar a comida no frigorífico?
Precisa de organizar um jantar de Natal de última hora? Esta influencer tem a solução ideal
Mais Vistos
00:03:10
Secret Story
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
tvi
00:06:08
Secret Story
«Vai tomar comprimidos para a cabeça» e «Cada vez me dás menos vontade»: Pedro 'explode' com Marisa
tvi
00:03:18
Secret Story
Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
tvi
00:01:32
Secret Story
Alerta: Pedro e Marisa acertam no segredo de Bruna mas não tocam no botão
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Mais Lidas
Piscinas interiores
Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho
Natal
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
Gordura abdominal
Ganhou gordura na barriga depois dos 40 anos? Corte estes 7 alimentos da sua vida
Historias de amor
«Abandonei a minha filha aos 16 anos»: quase duas décadas depois, recebi a mensagem que mudou tudo
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
tvi
Bruno
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque