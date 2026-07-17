Tem notas danificadas? Saiba o que pode fazer

Saiba quais trabalhos pode fazer em casa para ganhar um dinheiro extra

Se tem notas danificadas, não assuma que perdeu o dinheiro. Em muitos casos, é possível pedir a substituição do valor junto do Banco de Portugal, desde que sejam cumpridos determinados critérios.

Incêndios, humidade, bolores, roedores ou até acidentes com líquidos podem deteriorar uma nota. Saber como agir pode fazer a diferença entre recuperar o dinheiro ou ficar sem ele.

Não deite a nota fora sem verificar se pode ser substituída

O primeiro passo é guardar a nota, mesmo que esteja rasgada, queimada ou bastante deteriorada. O Banco de Portugal dispõe de um serviço que analisa notas danificadas e avalia se existe direito ao reembolso.

A substituição não é automática. Antes de devolver o valor, a instituição confirma se a nota é genuína e se reúne as condições necessárias para ser valorizada.

Como pedir o reembolso das notas danificadas?

Se pretende recuperar o valor da nota, deve seguir estes passos:

Entregue a nota numa tesouraria do Banco de Portugal ou envie-a por correio;

Identifique-se no momento da entrega;

Guarde o comprovativo que lhe será entregue;

Aguarde a análise efetuada pelos especialistas.

O processo é gratuito. Se o pedido for aceite, o valor é transferido para o IBAN indicado ou poderá ser levantado numa tesouraria do Banco de Portugal.

Em que situações há direito à substituição?

Regra geral, existe direito ao reembolso quando é possível reconstruir mais de metade da nota. Se restar menos de 50%, ainda poderá recuperar o dinheiro, mas terá de apresentar prova de que a parte em falta foi destruída. Já as notas que tenham sido mutiladas ou danificadas de forma intencional não são substituídas.

Tenha cuidado com notas manchadas de tinta

Nem todas as notas danificadas devem ser aceites. As notas com manchas de tinta podem ter sido ativadas por dispositivos antirroubo, utilizados para inutilizar dinheiro roubado.

Também deve desconfiar de notas descoloradas, com elementos de segurança alterados ou coladas entre si, uma vez que estes sinais podem indicar uma tentativa de reutilizar dinheiro proveniente de um furto. Nestes casos, a nota pode não ter qualquer valor.

Informe-se ainda sobre o que fazer caso tenha em sua posse uma nota falsa.

Recebeu uma nota com tinta? Ainda pode haver solução

Nem todas as manchas de tinta significam que a nota foi roubada. Em alguns casos, podem resultar de um acidente, como uma caneta que verteu tinta.

Se tiver dúvidas, entregue a nota num banco ou no Banco de Portugal. A origem das manchas será analisada e, caso não estejam relacionadas com um dispositivo antirroubo, poderá ter direito ao reembolso, tal como acontece com outras notas danificadas.