Cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal

Esta loja é um fenómeno europeu de preços baixos e tem sempre novidades. Escolhemos os nossos preferidos do momento

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Somos fãs, não escondemos. É uma das melhores descobertas dos últimos anos e sempre que entramos numa loja desta cadeia voltamos para casa com a satisfação de termos feito bons negócios. E, pelos vistos, não estamos sozinhos. Com cada vez mais clientes, a Action não para de abrir lojas em Portugal e nesta semana inaugura um novo espaço.

Falamos da abertura a 16 de julho da loja no Fundão, o 29.º espaço da cadeia em Portugal. A fórmula é aquela que já conhecemos: sei mil produtos de 14 categorias (brinquedos, produtos para a casa, jardinagem, bricolage ou roupa), sempre com preços baixos. Além disso, a Action chama a nossa atenção todas as semanas, já que chegam 150 novos produtos novos às prateleiras e ao folheto semanal.

A nova loja no Fundão tem 864 metros quadrados, conta com uma equipa de 14 colaboradores e estará aberta das 09:00 às 21:00, de segunda a domingo, na Rua Cidade da Covilhã, 6230-298 Fundão.

"Estamos muito satisfeitos por abrir no Fundão pouco mais de dois anos depois de termos apresentado a nossa primeira loja em Portugal. Os clientes receberam-nos calorosamente e estamos felizes por podermos trazer a fórmula Action para mais perto deles”, afirma a diretora-geral da Action em Portugal, Sofia Mendoça, citada em comunicado enviado às redações.

Onde ficam as restantes lojas?