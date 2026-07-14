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Cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal
IOL
Há 3h e 34min

Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark

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Segue imparável e tem cada vez mais fãs. Saiba onde está a nova loja.

Somos fãs, não escondemos. É uma das melhores descobertas dos últimos anos e sempre que entramos numa loja desta cadeia voltamos para casa com a satisfação de termos feito bons negócios. E, pelos vistos, não estamos sozinhos. Com cada vez mais clientes, a Action não para de abrir lojas em Portugal e nesta semana inaugura um novo espaço.

Falamos da abertura a 16 de julho da loja no Fundão, o 29.º espaço da cadeia em Portugal. A fórmula é aquela que já conhecemos: sei mil produtos de 14 categorias (brinquedos, produtos para a casa, jardinagem, bricolage ou roupa), sempre com preços baixos. Além disso, a Action chama a nossa atenção todas as semanas, já que chegam 150 novos produtos novos às prateleiras e ao folheto semanal.

A nova loja no Fundão tem 864 metros quadrados, conta com uma equipa de 14 colaboradores e estará aberta das 09:00 às 21:00, de segunda a domingo, na Rua Cidade da Covilhã, 6230-298 Fundão.

"Estamos muito satisfeitos por abrir no Fundão pouco mais de dois anos depois de termos apresentado a nossa primeira loja em Portugal. Os clientes receberam-nos calorosamente e estamos felizes por podermos trazer a fórmula Action para mais perto deles”, afirma a diretora-geral da Action em Portugal, Sofia Mendoça, citada em comunicado enviado às redações.

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Onde ficam as restantes lojas?

  • Alverca do Ribatejo
  • Amadora (UBBO)
  • Aveiro
  • Barcelos
  • Braga (Retail Center)
  • Castelo Branco
  • Entroncamento
  • Évora
  • Felgueiras
  • Guarda
  • Guimarães – Ponte
  • Guimarães – Silvares
  • Marco de Canaveses
  • Moita (Alhos Vedros)
  • Ovar
  • Penafiel
  • Ponte de Lima
  • Portimão
  • Porto de Mós
  • Santarém
  • Santo Tirso
  • Sintra – Mira Sintra
  • Sintra – Rio de Mouro
  • Taveiro (Coimbra – Mondego Retail Park)
  • Viana do Castelo (Lima Retail)
  • Vila Nova de Gaia – Focus Park
  • Vila Nova de Gaia – Gaia Park
  • Vizela
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