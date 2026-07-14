Cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal
Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark
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Segue imparável e tem cada vez mais fãs. Saiba onde está a nova loja.
Somos fãs, não escondemos. É uma das melhores descobertas dos últimos anos e sempre que entramos numa loja desta cadeia voltamos para casa com a satisfação de termos feito bons negócios. E, pelos vistos, não estamos sozinhos. Com cada vez mais clientes, a Action não para de abrir lojas em Portugal e nesta semana inaugura um novo espaço.
Falamos da abertura a 16 de julho da loja no Fundão, o 29.º espaço da cadeia em Portugal. A fórmula é aquela que já conhecemos: sei mil produtos de 14 categorias (brinquedos, produtos para a casa, jardinagem, bricolage ou roupa), sempre com preços baixos. Além disso, a Action chama a nossa atenção todas as semanas, já que chegam 150 novos produtos novos às prateleiras e ao folheto semanal.
A nova loja no Fundão tem 864 metros quadrados, conta com uma equipa de 14 colaboradores e estará aberta das 09:00 às 21:00, de segunda a domingo, na Rua Cidade da Covilhã, 6230-298 Fundão.
"Estamos muito satisfeitos por abrir no Fundão pouco mais de dois anos depois de termos apresentado a nossa primeira loja em Portugal. Os clientes receberam-nos calorosamente e estamos felizes por podermos trazer a fórmula Action para mais perto deles”, afirma a diretora-geral da Action em Portugal, Sofia Mendoça, citada em comunicado enviado às redações.
Onde ficam as restantes lojas?
- Alverca do Ribatejo
- Amadora (UBBO)
- Aveiro
- Barcelos
- Braga (Retail Center)
- Castelo Branco
- Entroncamento
- Évora
- Felgueiras
- Guarda
- Guimarães – Ponte
- Guimarães – Silvares
- Marco de Canaveses
- Moita (Alhos Vedros)
- Ovar
- Penafiel
- Ponte de Lima
- Portimão
- Porto de Mós
- Santarém
- Santo Tirso
- Sintra – Mira Sintra
- Sintra – Rio de Mouro
- Taveiro (Coimbra – Mondego Retail Park)
- Viana do Castelo (Lima Retail)
- Vila Nova de Gaia – Focus Park
- Vila Nova de Gaia – Gaia Park
- Vizela