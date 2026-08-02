Tem tarifa bi-horária? Há novas regras para a eletricidade e podem mexer na sua fatura

A maioria dos portugueses nem pensa nos horários da eletricidade quando liga a máquina da roupa ou carrega o carro elétrico. Mas isso está prestes a mudar para centenas de milhares de consumidores. A ERSE aprovou novos períodos horários para as tarifas bi, tri e tetra-horárias, numa alteração que promete adaptar a rede elétrica aos novos hábitos de consumo e à crescente produção de energia renovável.

A mudança não terá impacto imediato, mas vai alterar as horas em que a eletricidade é mais barata ou mais cara para cerca de 500 mil clientes domésticos com tarifa bi ou tri-horária e para cerca de 70 mil consumidores empresariais e industriais.

O objetivo, explica a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), é tornar o sistema elétrico mais eficiente, ajustando os horários às atuais necessidades da rede. A entidade acredita que esta reorganização permitirá, a longo prazo, reduzir investimentos nas redes de transporte e distribuição, o que poderá traduzir-se em menores custos para todos os consumidores.

O que muda na prática?

A principal novidade é a simplificação dos períodos horários. Deixa de existir a diferença entre horário de verão e de inverno, passando a haver um único ciclo diário durante todo o ano. Também será adotado apenas um ciclo semanal, tornando o sistema mais simples e uniforme.

Para quem tem tarifa bi-horária, há uma alteração nas horas de vazio, aquelas em que a eletricidade costuma ser mais barata.

No ciclo diário, o período de vazio passa a começar às 22h30, em vez das atuais 22h00, terminando às 8h30, meia hora mais tarde do que acontece atualmente.

Já nos dias úteis do ciclo semanal, o vazio começará às 00h30 em vez da meia-noite, prolongando-se até às 7h30, também mais 30 minutos do que hoje.

Quem tem tarifas tri-horárias ou tetra-horárias verá outra mudança importante: as horas de ponta deixam de existir durante a manhã e no início da tarde, ficando concentradas sobretudo ao final do dia, quando a procura de eletricidade é mais elevada.

Porque é que a ERSE decidiu alterar os horários?

Segundo o regulador, o sistema elétrico mudou significativamente nos últimos anos. A produção de energia proveniente de fontes renováveis, como a solar, aumentou de forma expressiva e alterou os momentos em que existe maior disponibilidade de eletricidade. Ao mesmo tempo, os hábitos de consumo também evoluíram, tornando necessário atualizar períodos horários que já não refletiam a realidade da rede.

A decisão surge também numa altura em que 99% dos clientes de baixa tensão normal já possuem contadores inteligentes, o que permite que estas alterações sejam implementadas remotamente na maioria dos casos.

Quando entram em vigor as mudanças?

A implementação será faseada.

Os clientes empresariais ligados em baixa tensão especial, média, alta e muito alta tensão serão os primeiros a mudar, a 1 de abril de 2027.

Já os consumidores domésticos e pequenos negócios com tarifas bi ou tri-horárias verão os novos horários ser aplicados entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2027.

Na grande maioria das situações, a alteração será feita automaticamente através do contador inteligente, sem necessidade de qualquer intervenção por parte dos consumidores. Apenas um número reduzido de clientes poderá necessitar de uma visita técnica.

E quem tem tarifa simples?

Os cerca de seis milhões de consumidores com tarifa simples não serão afetados diretamente pelos novos períodos horários.

Ainda assim, os respetivos contadores inteligentes serão atualizados entre novembro de 2027 e março de 2030, permitindo que estes consumidores passem a consultar os consumos por período horário.

Na prática, esta atualização facilitará a comparação entre a tarifa simples e as tarifas bi ou tri-horárias, ajudando cada cliente a perceber qual é a opção mais vantajosa para o seu perfil de consumo.

Haverá ferramentas para simular a fatura

A ERSE garante que irá disponibilizar informação ao longo de todo o processo de implementação, incluindo simuladores que permitirão aos consumidores perceber se as novas regras terão impacto na fatura da eletricidade.

O regulador promete ainda divulgar materiais explicativos e respostas às principais dúvidas, para que os consumidores possam adaptar os seus hábitos de consumo aos novos períodos horários e tirar o melhor partido das tarifas disponíveis.