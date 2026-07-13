Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos

A TVI já estreou "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a sua nova aposta na ficção nacional. Disponível no TVI Player e nas redes sociais da estação, a produção marca a chegada das novelas verticais a Portugal, um formato pensado para consumo digital que tem vindo a conquistar cada vez mais espaço nos mercados internacionais.
Com 60 episódios de cerca de dois minutos, a novela foi criada para ser vista ao ritmo de cada utilizador, seja em pequenas pausas ao longo do dia ou numa maratona de episódios.
Mistério, humor, ambição e muitas reviravoltas são os ingredientes desta história, que acompanha uma família reunida numa mansão isolada após um crime inesperado.
Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido
Tudo começa com o assassinato do bilionário Barcelos. Para terem acesso à sua fortuna, os seus gananciosos herdeiros terão de resolver um enigma: a chave para a herança está no icónico Galo de Barcelos, que desapareceu na noite do crime.
Isolados do mundo exterior numa sombria mansão, todos os membros da família passam a ser simultaneamente suspeitos e rivais numa corrida para encontrar o galo desaparecido. Entre segredos, traições e revelações inesperadas, ninguém é inocente e qualquer um pode ser o assassino.
Só quando o galo cantar será finalmente revelada a verdade.
Com "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a TVI reforça a aposta em novos formatos digitais e numa forma de contar histórias adaptada aos atuais hábitos de consumo, levando a ficção nacional a novos públicos através de conteúdos curtos, envolventes e pensados para plataformas digitais.
A novela reúne um elenco de luxo, composto por Joana de Verona, Tomás Alves, Susana Arrais, Inês Aguiar, Ângelo Rodrigues, Miguel Amorim, João Craveiro, Diana Nicolau, Sérgio Silva e Frederico Barata, que dão vida às personagens desta intriga repleta de mistério e suspense.