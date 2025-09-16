Facebook Instagram
Diga adeus ao estendal: Lidl tem um secador de roupa suspenso como não conhecíamos (por menos de 5 euros)

Acabou-se a trabalheira de estender roupa, o Lidl tem solução ideal (e barata)
IOL
Ontem às 16:00
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha

Esqueça a trabalheira de estender a roupa. Descobrimos um produto que vai facilitar muito a vida de todos. O Lidl tem agora à venda um secador de roupa suspenso da marca Livarno Home, pensado para tornar a tarefa de estendar a roupa muito mais simples.

Para além de prático, o modelo oferece uma ampla superfície de secagem distribuída por dois níveis, permitindo pendurar várias peças em simultâneo. Inclui ainda ganchos para maior segurança e um fio adicional que facilita tanto a fixação como o dobrar, adaptando-se a diferentes espaços, da varanda à lavandaria, ou até à casa de banho.

Com um design moderno e funcional, este secador suspenso é uma solução ideal para apartamentos pequenos ou para quem procura uma forma eficiente e organizada de secar a roupa.

A novidade integra as habituais promoções do Lidl, está limitada ao stock existente e custa apenas 4,99 euros.

