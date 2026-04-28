Espanhóis rendidos a esta estante barata que também se vende em Portugal
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A estante “perfeita para casas pequenas” que está a dar que falar em Espanha
Cada vez há menos espaço nas casas e mais coisas para guardar, por isso não é surpresa que soluções simples e baratas estejam a fazer sucesso. Foi isso mesmo que o site espanhol El Español destacou ao falar de um novo móvel da Action que está a dar que falar.
Trata-se de um “novo armário de parede” que combina funcionalidade com um design simples e elegante, pensado para facilitar a organização no dia a dia. O móvel apresenta um design elegante e prático com quatro prateleiras distribuídas de forma vertical, suportando até 5 kg por prateleira.
A peça tem dimensões compactas (57 cm de largura, 28 cm de profundidade e 65 cm de altura), o que a torna ideal para espaços pequenos. Como destaca o El Español, “o design vertical permite aproveitar a parede como superfície de armazenamento, libertando espaço no chão”.
É uma estante de parede com estrutura em metal e MDF, pensada para ser versátil, podendo ser usada para livros, cestos ou objetos decorativos. O seu design neutro permite ainda que encaixe facilmente em qualquer divisão, seja sala, quarto ou escritório.
Outro dos pontos fortes é o preço: 29,95 euros, um valor acessível que ajuda a explicar a popularidade da peça. Percorra a galeria e veja o artigo e o que pode encontrar na Action.