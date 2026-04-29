Aldi põe fim ao pesadelo desta época: guardar a roupa de inverno

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Arrumar a roupa de inverno e conseguir libertar espaço no armário sem recorrer a caixas volumosas é um desafio comum nesta altura do ano, sobretudo quando o guarda-roupa parece nunca ter espaço suficiente para tudo. A pensar nisso, o Aldi tem à venda uma solução super prática e que vai facilitar esta tarefa.

Falamos do sistema de arrumação em vácuo, pensado precisamente para reduzir o volume das peças de roupa fora de época e ajudar a organizar melhor o espaço em casa. O produto tem um preço de 3,99 euros e surge como uma alternativa simples às tradicionais caixas de armazenamento.

A proposta permite compactar roupas de inverno, como casacos e malhas, retirando o ar e diminuindo significativamente o espaço ocupado. Desta forma, é possível guardar mais peças no mesmo espaço, mantendo o armário mais organizado e funcional ao longo do ano.

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