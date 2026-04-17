ALDI vai ter à venda uma solução barata para manter a casa fresca no verão

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Com a chegada dos meses mais quentes, cresce a procura por soluções práticas para proteger a casa do sol e manter o conforto térmico sem gastar demasiado. É nesse contexto que o ALDI volta a destacar-se com uma nova oferta acessível para a casa.

A partir de sábado, 18 de abril, estará disponível nas lojas da cadeia o estore de mola da marca Home Creation, com medidas aproximadas de 60 x 150 cm, 80 x 150 cm ou 100 x 150 cm, por preços entre 7,99 euros e 14,99 euros, consoante o tamanho.

Pensado para uma utilização simples e funcional, este tipo de estore permite controlar a entrada de luz e melhorar o conforto dentro de casa, sendo uma alternativa prática para janelas em diferentes divisões.

Disponível por tempo limitado, o estore de mola surge como uma solução económica para quem procura melhorar o conforto da casa sem comprometer o orçamento.