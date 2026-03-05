Facebook Instagram
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros

Se gosta das soluções da IKEA, vai querer ver esta opção do Aldi
IOL
Há 3h e 52min
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses

A desarrumação dos sapatos à porta de casa é uma realidade comum em muitas famílias. Entre ténis, botas e sapatos do dia a dia, rapidamente o hall de entrada ou o quarto transformam-se num verdadeiro caos visual. A boa notícia é que há soluções simples, compactas e, acima de tudo, acessíveis para devolver a organização à casa.

O Aldi acaba de lançar uma sapateira rebatível com medidas aproximadas de 51 x 16 x 39 cm, ideal para espaços pequenos. O design discreto e funcional permite guardar vários pares de sapatos sem ocupar área útil significativa, sendo perfeita para apartamentos, corredores estreitos ou até para o interior de roupeiros.

Um dos grandes destaques é o preço: 19,99 euros. Um valor bastante competitivo quando comparado com opções semelhantes no mercado, incluindo modelos habitualmente disponíveis na IKEA, onde soluções do mesmo género tendem a apresentar preços superiores.

Para além do preço acessível, o sistema rebatível facilita o acesso aos sapatos e contribui para manter o espaço visualmente mais limpo e organizado. Disponível em duas cores, preto e branco, adapta-se facilmente a diferentes estilos de decoração.

