Bolor, musgo e sujidade incrustada: máquina de alta pressão chega ao Aldi e promete esgotar rapidamente

Com as chuvas intensas que se fizeram sentir por todo o país nas últimas semanas, muitas paredes exteriores ficaram marcadas por manchas de humidade, verdete e musgo. Muros, fachadas e terraços acumulam sujidade difícil de remover apenas com mangueira e escova. É neste cenário que uma máquina de alta pressão pode tornar-se uma aliada essencial nas limpezas de primavera.

A partir de sábado, vai estar à venda no ALDI uma máquina de limpeza de alta pressão FERREX, ideal para enfrentar este tipo de trabalho doméstico.

Com potência de 1400 W e pressão máxima de 110 bar, o equipamento promete eficácia na remoção de musgo, lama e resíduos acumulados após períodos prolongados de chuva. O caudal máximo indicado é de 390 litros por hora, permitindo uma limpeza rápida e eficiente em diferentes superfícies, desde paredes exteriores a pavimentos e áreas de lazer no exterior da casa.

O modelo acompanha acessórios úteis para diversas tarefas de limpeza, apresenta um design compacto e dispõe de espaço para arrumação do cabo e dos componentes, facilitando o transporte e a organização em casa. A garantia anunciada é de três anos, um fator que poderá pesar na decisão de compra de muitos consumidores.

Com um preço de 49,99 euros, esta máquina de alta pressão posiciona-se como uma opção acessível para quem pretende recuperar o aspeto cuidado das áreas exteriores sem recorrer a serviços especializados.