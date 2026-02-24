Facebook Instagram
Dicas

Bolor, musgo e sujidade incrustada: máquina de alta pressão chega ao Aldi e promete esgotar rapidamente

Depois das chuvas intensas, está na hora de lavar as paredes de casa com esta máquina de alta pressão do Aldi
IOL
Hoje às 10:04
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca

Com as chuvas intensas que se fizeram sentir por todo o país nas últimas semanas, muitas paredes exteriores ficaram marcadas por manchas de humidade, verdete e musgo. Muros, fachadas e terraços acumulam sujidade difícil de remover apenas com mangueira e escova. É neste cenário que uma máquina de alta pressão pode tornar-se uma aliada essencial nas limpezas de primavera.

A partir de sábado, vai estar à venda no ALDI uma máquina de limpeza de alta pressão FERREX, ideal para enfrentar este tipo de trabalho doméstico.

Com potência de 1400 W e pressão máxima de 110 bar, o equipamento promete eficácia na remoção de musgo, lama e resíduos acumulados após períodos prolongados de chuva. O caudal máximo indicado é de 390 litros por hora, permitindo uma limpeza rápida e eficiente em diferentes superfícies, desde paredes exteriores a pavimentos e áreas de lazer no exterior da casa.

O modelo acompanha acessórios úteis para diversas tarefas de limpeza, apresenta um design compacto e dispõe de espaço para arrumação do cabo e dos componentes, facilitando o transporte e a organização em casa. A garantia anunciada é de três anos, um fator que poderá pesar na decisão de compra de muitos consumidores.

Com um preço de 49,99 euros, esta máquina de alta pressão posiciona-se como uma opção acessível para quem pretende recuperar o aspeto cuidado das áreas exteriores sem recorrer a serviços especializados.

RELACIONADOS
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca
Atenção Ikea: Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação perfeito para casas pequenas
Esqueça a Zara: rival da Primark tem os coletes tendência perfeitos para meia estação
Um dos hotéis mais bonitos para dormir em Portugal tem agora novidades imperdíveis à mesa
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos
Mais Vistos
00:03:31
TVI Jornal
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
tvi
00:02:53
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
tvi
00:04:17
Secret Story
Em conversa com a namorada, Diogo mostra-se com ciúmes de Hugo: «Deu-me vontade de lhe dar um...»
tvi
00:01:50
Dois às 10
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Mais Lidas
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Atualidade
Aproxima-se a 'tempestade do século' para esta quarta-feira, escreve a imprensa espanhola
away
Dois às 10
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
tvi
Dois às 10
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
tvi
Famosos
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!
selfie
Benfica
VÍDEO: Benfica já está em Madrid e Prestianni foi recebido assim
maisfutebol