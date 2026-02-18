Casaco alcochoado leve e quente chega ao Aldi por menos de 20 euros

Procura um casaco de inverno confortável e barato? O Aldi volta a apostar em propostas acessíveis para os dias mais frios, e desta vez há um essencial que promete não passar despercebido.
O novo casaco acolchoado leve, disponível em preto e nos tamanhos S ao XL, chega às lojas por apenas 16,99 euros, um valor bastante competitivo quando comparado com outras opções atualmente no mercado.
Pensado para os dias frios e chuvosos, este modelo combina leveza com conforto térmico, tornando-se uma peça versátil para o dia a dia. Ideal para usar sobre uma camisola mais quente ou até por baixo de um casaco mais pesado nos dias de temperaturas mais baixas, adapta-se facilmente a diferentes estilos e ocasiões.