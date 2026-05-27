Chega ao Aldi o que precisávamos para afastar os mosquitos de uma vez durante a noite

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Por menos de 20 euros, uma varanda que parece um jardim: chega hoje ao Pingo Doce

Chega ao Aldi o que precisávamos para afastar os mosquitos durante a noite

Por menos de 20 euros, uma varanda que parece um jardim: chega hoje ao Pingo Doce

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Já não é preciso esperar pelas encomendas da Temu ou Shein. Pode comprar diretamente nesta loja gigante

Com a chegada dos dias mais quentes, há um problema que nunca falha: os mosquitos. As noites tornam-se uma verdadeira batalha, com o zumbido incómodo a interromper o sono e a obrigar muita gente a levantar-se a meio da noite para tentar apanhar os insetos. No entanto, a partir de quarta-feira, 3 de junho, o Aldi vai ter à venda uma novidade que promete ser a ajuda que todos precisamos neste verão.

O supermercado vai disponibilizar um eletrocutor de insetos da marca Ambiano por apenas 24,99 euros, um aparelho pensado para eliminar mosquitos e outros insetos voadores de forma prática e eficaz. O equipamento utiliza luz ultravioleta para atrair os insetos, eliminando-os depois através de uma grelha elétrica.

Este aparelho vai ser a solução para quem procura noites mais tranquilas sem recorrer constantemente a sprays ou a soluções improvisadas.