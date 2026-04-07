Em semana de alergias ao rubro, Aldi tem conjuntos hipoalergénicos para a cama

Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi

Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Com a chegada da primavera, as alergias tornam-se presença constante no dia a dia. O aumento do pólen no ar intensifica os sintomas sazonais e, para muitos, o desconforto estende-se à noite, afetando a qualidade do sono e o descanso.

É precisamente nesta altura que escolher os têxteis certos para a cama pode fazer a diferença. E há uma novidade no Aldi que promete ajudar: a partir de quarta-feira, 8 de abril, chegam às lojas várias opções hipoalergénicas pensadas para quem procura dormir melhor nesta época mais sensível.

Entre as propostas, destaca-se a almofada hipoalergénica por 11,99 euros, ideal para reduzir o contacto com agentes que podem provocar reações alérgicas. A gama inclui ainda um edredão hipoalergénico por 13,99 euros e um edredão de casal por 24,99 euros, opções acessíveis para renovar a cama sem pesar no orçamento.

Estes produtos são concebidos para minimizar a acumulação de ácaros e pó, dois dos principais responsáveis pelas alergias dentro de casa, especialmente relevantes durante a primavera, quando o organismo já está mais sensível devido ao pólen.