Esqueça o guarda-sol tradicional: novidade do Aldi vai ser um sucesso neste verão

As novas toalhas de praia do Lidl prometem ser as mais desejadas deste verão (e custam menos de 7 euros)

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

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Com a chegada das temperaturas elevadas, há um acessório que nunca pode faltar nos dias de praia: o guarda-sol. Seja para criar sombra, proteger as crianças do sol ou simplesmente tornar o dia mais confortável, este é um dos essenciais do verão para muitas famílias.

A partir de sábado vai estar à venda no Aldi, o guarda-sol 2 em 1 da marca CRANE perfeito para quem quer sombra nestes dias de calor e não são iguais aos guarda-sóis tradicionais.

O grande destaque deste modelo é o facto de poder transformar-se num pequeno iglu, oferecendo maior proteção contra o sol e o vento. Com uma cobertura de 220 por 210 centímetros, o artigo foi pensado para acomodar várias pessoas, sendo ideal para famílias ou para quem gosta de passar longas horas na praia.

Para além do formato prático, o guarda-sol inclui uma estrutura ajustável que facilita a adaptação ao solo, tornando a montagem mais simples. O modelo estará disponível por 24,99 euros e integra a nova campanha de verão da cadeia de supermercados.