Esqueça os suportes de mangueiras: esta novidade do Aldi acaba com os nós e a desarrumação no jardim

Estas calças de ganga são parecidas com as da Levi's e estão por menos de 15 euros no Lidl

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ALDI vai ter à venda uma solução barata para manter a casa fresca no verão

Por menos de 10 euros o Aldi tem a peça de decoração que faltava para o seu terraço

Estas calças de ganga do Lidl lembram modelos da Levi’s e custam menos de 15 euros

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Deixar a mangueira mal enrolada nos típicos suportes, cheia de nós difíceis de desfazer e sempre a ocupar espaço no jardim é um cenário mais comum do que parece, e bastante irritante para quem gosta de ter tudo organizado. Agora, o Aldi traz uma solução que promete acabar com esse problema e manter o jardim sempre impecável.

A cadeia de supermercados lançou um enrolador automático de mangueira da marca Gardenline, pensado para facilitar a vida de quem trata do espaço exterior. Com um sistema que recolhe a mangueira de forma automática e uniforme, deixa para trás os emaranhados e ajuda a prolongar a durabilidade do equipamento.

O conjunto inclui cerca de 20 metros de mangueira e vem ainda equipado com acessórios como conectores e uma pistola de pulverização, o que permite começar a usar logo após a instalação. A ideia é tornar tarefas como regar plantas, lavar o carro ou limpar o quintal muito mais práticas e rápidas.

Outro dos pontos fortes é o design compacto, que facilita a instalação e a arrumação, integrando-se facilmente em qualquer jardim sem ocupar demasiado espaço.

Como já é habitual nas propostas do Aldi, o preço é um dos grandes atrativos: o enrolador automático está disponível por 39,99 euros, tornando-se uma opção bastante acessível face a soluções semelhantes no mercado. Veja na galeria acima.