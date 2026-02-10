Esqueçam a Smeg: os eletrodomésticos mais estilosos estão no Aldi

Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi

Encontramos os eletrodomésticos que nos fazem lembrar os da Smeg mas a um preço muito mais acessível e muito mais giros. O Aldi vai disponibilizar, a partir de quarta-feira, dia 11 de fevereiro, dois conjuntos de pequenos eletrodomésticos super modernos.

Um dos destaques é o conjunto Torradeira e Jarro Elétrico Retro, disponível por 19,99 euros. A torradeira apresenta uma potência entre 820 e 980 W e conta com seis níveis de torragem, permitindo ajustar o grau de tostagem ao gosto de cada utilizador. Já o jarro elétrico tem uma potência entre 2550 e 3000 W, capacidade aproximada de 1,7 litros e inclui filtro de calcário removível, facilitando a limpeza e a manutenção.

O segundo conjunto, também com o preço de 19,99 euros, reúne três equipamentos essenciais: Varinha Mágica, Espumador de Leite e Espremedor de Citrinos. A varinha mágica dispõe de 200 W de potência, velocidade regulável, função turbo e vários acessórios incluídos. O espumador de leite apresenta uma potência entre 420 e 500 W e oferece três modos para espumar e agitar o leite. Já o espremedor de citrinos conta com 60 W de potência e inclui dois cones, adequados a diferentes tamanhos de fruta.

Os dois conjuntos estarão disponíveis nas lojas Aldi limitados ao stock existente. Percorra a galeria acima e veja os artigos.