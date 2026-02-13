Facebook Instagram
Já conhecia? Vai chegar ao Aldi o chuveiro que lava e escova os nossos cães

Vai chegar às prateleiras do Aldi um chuveiro 2 em 1 para os nossos cães
Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários

Quem tem cães sabe que quando chega a hora de lavar o nosso companheiro de quatro patas é sempre um verdadeiro desafio: primeiro é o banho e depois vem a parte de escovar o pelo, que muitas vezes parece durar uma eternidade. Agora, o ALDI traz uma solução prática: um chuveiro 2 em 1 que lava e escova o pelo ao mesmo tempo, tornando esta tarefa muito mais fácil e rápida.

O Chuveiro para Animais combina um chuveiro manual com uma escova, permitindo lavar e escovar o pelo ao mesmo tempo. Além disso, inclui um adaptador para mangueira, tornando o processo ainda mais rápido e cómodo.

O produto estará disponível a partir de sábado, dia 21 de fevereiro, e promete ser o aliado perfeito para manter os cães limpos. Percorra a galeria e veja o novo produto do Aldi.

 

