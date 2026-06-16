Já não é um luxo: carrinhos da moda nas praias estão à venda no Aldi

Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas

Chegaram ao Lidl as sandálias estilo Birkenstock por menos de 7 euros. E há um modelo novo

Mesmo a tempo das férias de verão: Lidl tem barras para o carro a menos de 50 euros

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Quem vive nesta zona vai ter uma loja Mercadona já no final do mês

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

Com a chegada do verão, são muitos os portugueses que procuram soluções práticas para transportar tudo o que precisam para um dia de praia, um piquenique ou até atividades ao ar livre. Entre toalhas, guarda-sóis, brinquedos, geleiras e sacos, carregar tudo à mão pode rapidamente transformar-se numa tarefa complicada.

A pensar nisso, o Aldi vai ter à venda, a partir de sábado, 20 de junho, um carrinho de transporte dobrável da marca AdventureRidge por 49,99 euros. O acessório destaca-se pela versatilidade e pela elevada capacidade de carga, sendo uma opção prática para famílias e para quem costuma transportar vários objetos de uma só vez.

O carrinho possui uma estrutura robusta em aço combinada com tecido de alta qualidade, garantindo maior resistência durante a utilização. Suporta uma carga máxima de aproximadamente 70 quilos e oferece uma capacidade de cerca de 90 litros.

Entre as principais características estão a pega telescópica ergonómica, que facilita o transporte, e as quatro rodas giratórias a 360 graus, amovíveis, concebidas para proporcionar maior mobilidade em diferentes superfícies.

O modelo inclui ainda um bolso interior destinado a pequenos objetos e uma abertura com fecho de correr para acomodar artigos mais compridos.

Outra das vantagens é o facto de ser dobrável, permitindo reduzir significativamente o espaço ocupado quando não está a ser utilizado, o que facilita o armazenamento em casa ou no porta-bagagens do automóvel.

Com garantia de três anos e um preço abaixo dos 50 euros, este carrinho de transporte surge como uma solução prática para as férias, passeios em família e atividades ao ar livre durante os meses mais quentes do ano.