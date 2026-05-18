Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

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Para quem gosta de aproveitar um dia de praia com conforto, mas sem carregar a tradicional cadeira atrás, há uma alternativa prática que pode facilitar os dias de verão. Leve, dobrável e fácil de transportar, esta esteira de praia surge como uma opção simples para relaxar na areia sem complicações.

À venda no Aldi a partir de 23 de maio, a esteira da marca Crané destaca-se pelo encosto ajustável, pensado para quem gosta de ler, apanhar sol ou simplesmente descansar com mais apoio nas costas. Ao contrário das toalhas tradicionais, permite uma posição mais confortável, sem necessidade de levar uma cadeira volumosa.

Outro dos pontos fortes é a facilidade de transporte. O modelo é dobrável e compacto, ideal para levar na mão ou guardar no carro sem ocupar muito espaço. Para além disso, inclui um design leve e funcional, pensado para acompanhar os dias mais quentes junto ao mar ou à piscina.

Disponível em diferentes cores, a esteira custa 14,99 euros e pode tornar-se um dos acessórios mais práticos deste verão para quem procura conforto sem excessos.