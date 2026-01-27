Facebook Instagram
Nem vai acreditar: Aldi vai ter à venda um smartwatch da moda por menos de 10 euros

Smartwatch moderno chega ao Aldi por menos de 10 euros
IOL
Hoje às 12:11
Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

Para quem quer um smartwatch, mas não está disposto a gastar muito, e procura um relógio prático para o dia a dia, para acompanhar treinos ou pequenas rotinas de saúde, há uma nova opção a chegar às lojas. O Aldi vai lançar um relógio inteligente pensado para quem procura o essencial, sem complicações nem preços elevados.

A partir do próximo dia 4 de fevereiro, um smartwatch da marca Crane por apenas 9,99 euros, numa promoção que representa um desconto de 33% face ao preço habitual.

O relógio inteligente estará disponível em várias cores e funciona através de ligação Bluetooth. Entre as principais funcionalidades destacam-se a monitorização de calorias, do sono e da respiração, além de lembretes, controlo de música e outras opções pensadas para o dia a dia.

O produto conta ainda com 3 anos de garantia, uma aposta do Aldi em artigos tecnológicos acessíveis e com garantia prolongada. Como é habitual nas campanhas da cadeia de supermercados, a disponibilidade é limitada ao stock existente.

