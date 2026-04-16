Por menos de 10 euros o Aldi tem a peça de decoração que faltava para o seu terraço

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Com os dias mais longos e as temperaturas a subir, começa a vontade de aproveitar cada momento ao ar livre. Varandas, terraços e jardins ganham uma nova vida, e pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na criação de um ambiente mais acolhedor.

A pensar nisso, o Aldi traz uma novidade que promete conquistar quem gosta de dar um toque especial ao espaço exterior sem gastar muito. A partir de 18 de abril, chega às lojas o candeeiro solar Belavi, por apenas 9,99 euros.

Com um design moderno em tripé e linhas elegantes, encaixa facilmente em diferentes estilos, do mais minimalista ao mais descontraído. Entre as principais características:

Sensor crepuscular, que liga automaticamente ao anoitecer

Funcionamento a energia solar, sem fios nem complicações

Altura ajustável, adaptando-se a vários espaços

Luz suave, ideal para criar um ambiente confortável e relaxante

Basta colocá-lo no local desejado, deixar carregar durante o dia e, quando a noite chega, a iluminação acende-se automaticamente. Percorra a galeria acima e veja esta novidade.