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Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros

Aldi vai ter à venda um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento a um preço inacreditável
IOL
Hoje às 11:39
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Os secadores multifunções que se tornaram tendência nos últimos tempos vão chegar às lojas Aldi a um preço muito mais acessível. A cadeia de supermercados vai ter à venda um multistyler que permite secar, alisar e modelar o cabelo, seguindo o conceito dos aparelhos que estão na moda nas redes sociais, mas por menos de 25 euros.

Trata-se do Ambiano Secador Multistyler, um conjunto de modelação de cabelo que combina várias funções num único aparelho. Com potência entre 800 e 1000 watts, este equipamento foi pensado para facilitar a rotina de beleza diária, permitindo criar diferentes penteados de forma rápida e prática.

Um dos grandes destaques é a versatilidade. O aparelho inclui cinco acessórios intercambiáveis, que permitem secar o cabelo, alisar, dar volume ou criar caracóis, adaptando-se a diferentes estilos e necessidades. Entre os acessórios estão uma cabeça de secador, escova de alisamento, escova redonda para volume e modeladores para caracóis. 

O equipamento conta ainda com três níveis de temperatura e cabo rotativo de 360 graus, o que facilita os movimentos durante a utilização. Além disso, inclui uma bolsa de transporte, tornando-se prático para guardar ou levar em viagem. 

Benefícios exclusivos?
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O conjunto vai estar disponível nas lojas Aldi a partir do dia 25 de março por 24,99 euros, um preço promocional face ao valor habitual de cerca de 29,99 euros, enquanto durar o stock.

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