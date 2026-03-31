Sandálias do estilo Birkenstock chegam ao Aldi por menos de 10 euros

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

Estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Lidl tem a solução para os churrascos no terraço em dias de calor por menos de 15 euros

Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros

Com a chegada dos dias quentes, o guarda-roupa começa a adaptar-se a temperaturas mais altas e o calçado leve ganha protagonismo. Entre as tendências que regressam todos os anos, o estilo das sandálias Birkenstock continua a destacar-se, mas nem sempre a preços acessíveis. É precisamente aqui que surge uma nova alternativa que promete conquistar quem procura conforto sem gastar muito.

O Aldi volta a apostar em propostas económicas para o verão e prepara o lançamento de umas sandálias que fazem lembrar os modelos clássicos mais procurados. A novidade chega às lojas já no dia 1 de abril e apresenta-se como uma opção prática e acessível para a estação.

As sandálias de couro para homem e para mulher, da marca própria UP2FASHION, estarão disponíveis por 9,99 euros o par, posicionando-se como uma alternativa low cost ao estilo icónico que domina os meses de calor. O design segue uma linha minimalista, com fivelas ajustáveis e um visual intemporal que facilmente se adapta a diferentes looks de verão.

Pensadas para o dia a dia, estas sandálias apostam na simplicidade funcional, característica que tem garantido o sucesso deste tipo de calçado. Disponíveis em tons neutros e nos tamanhos entre o 37 e o 45, surgem como uma solução versátil para quem privilegia conforto e andar fresco em dias de calor.

Como é habitual nas campanhas semanais da marca, trata-se de uma edição limitada, o que significa que o stock pode esgotar rapidamente.