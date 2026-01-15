Um dos maiores sucessos de sempre da IKEA chegou agora ao ALDI

Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home

O carrinho de serviço da IKEA tornou-se um verdadeiro fenómeno nas casas portuguesas. Versátil, funcional e com um design simples que combina com qualquer espaço, conquistou cozinhas, casas de banho, escritórios e até varandas. Agora, chega uma novidade que está a gerar entusiasmo: uma versão muito semelhante nas lojas ALDI e por um preço ainda mais apelativo.

O Carrinho de Serviço Home Creation, disponível no ALDI, é uma solução prática para quem precisa de arrumação extra sem abdicar da estética. Com três prateleiras espaçosas, estrutura resistente e rodas que facilitam a mobilidade, adapta-se facilmente a qualquer divisão da casa.

Com dimensões compactas (46 x 36,5 x 79 cm), encaixa-se mesmo em espaços reduzidos sem comprometer a circulação. Este carrinho vai estar à venda a partir do dia 24 de janeiro a 19,99 euros.

