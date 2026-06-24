Vão chegar ao Aldi pijamas que todos vão achar que se vendem na Zara Home
Pijama de verão
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Há duas cores disponíveis. Saiba tudo
Se anda à procura de um pijama leve e confortável para enfrentar as noites mais quentes, o Aldi tem uma nova proposta a chegar às lojas já este sábado, 27 de junho.
A novidade faz parte da marca Up2fashion e promete conquistar quem não dispensa peças práticas e frescas durante o verão. O pijama é composto por uma camisa de manga curta e uns calções a condizer, numa combinação simples e elegante, ideal para os dias de calor.
Disponível por 9,99 euros, o conjunto chega em duas cores tendência: azul e tijolo, tonalidades versáteis que combinam conforto e estilo. O modelo estará disponível nos tamanhos S, M e L, permitindo adaptar-se a diferentes silhuetas.
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