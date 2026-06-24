Vão chegar ao Aldi pijamas que todos vão achar que se vendem na Zara Home

Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark

Lidl tem à venda os casacos perfeitos para as noites frescas de verão (custam menos de 10 euros)

Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark

Uma camisa, dois looks: a tendência que está a fazer sucesso nas redes sociais

Se anda à procura de um pijama leve e confortável para enfrentar as noites mais quentes, o Aldi tem uma nova proposta a chegar às lojas já este sábado, 27 de junho.

A novidade faz parte da marca Up2fashion e promete conquistar quem não dispensa peças práticas e frescas durante o verão. O pijama é composto por uma camisa de manga curta e uns calções a condizer, numa combinação simples e elegante, ideal para os dias de calor.

Disponível por 9,99 euros, o conjunto chega em duas cores tendência: azul e tijolo, tonalidades versáteis que combinam conforto e estilo. O modelo estará disponível nos tamanhos S, M e L, permitindo adaptar-se a diferentes silhuetas.