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Pijama - créditos: imagem gerada por IA
Pijama - créditos: imagem gerada por IA

Vão chegar ao Aldi pijamas que todos vão achar que se vendem na Zara Home
IOL
Há 2h e 35min

Pijama de verão

ACTION - Mochila de viagem a vácuo

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Há duas cores disponíveis. Saiba tudo

Se anda à procura de um pijama leve e confortável para enfrentar as noites mais quentes, o Aldi tem uma nova proposta a chegar às lojas já este sábado, 27 de junho.

A novidade faz parte da marca Up2fashion e promete conquistar quem não dispensa peças práticas e frescas durante o verão. O pijama é composto por uma camisa de manga curta e uns calções a condizer, numa combinação simples e elegante, ideal para os dias de calor.

Disponível por 9,99 euros, o conjunto chega em duas cores tendência: azul e tijolo, tonalidades versáteis que combinam conforto e estilo. O modelo estará disponível nos tamanhos S, M e L, permitindo adaptar-se a diferentes silhuetas.

 

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