Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

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Com os dias de calor à porta, começa também a corrida ao biquíni ideal para as férias, os fins de semana na praia ou os mergulhos na piscina. E se encontrar um modelo bonito já é importante, fazê-lo a um preço acessível é ainda melhor.

Até 30 de junho, está a decorrer uma "Feira de Biquínis" com modelos a partir de apenas 2 euros. A iniciativa está disponível tanto na loja física como online, permitindo aos clientes aproveitar os descontos independentemente da forma de compra.

A campanha inclui diversos modelos, cores e padrões, ideais para quem gosta de ter mais do que uma opção para os dias de praia ou piscina. Com a chegada da época alta do verão, este tipo de promoções costuma gerar bastante procura, sobretudo entre quem procura peças acessíveis e dentro das tendências da estação.

Para além dos biquínis, a loja disponibiliza também roupa feminina, vestidos para cerimónias e outras propostas para ocasiões especiais. As novidades chegam todas as semanas, garantindo uma oferta constantemente renovada para os clientes.

Localizada na Estrada da Ribeirinha, na Terrugem, em Sintra, a loja encontra-se aberta todos os dias e tem vindo a afirmar-se como uma opção para quem procura peças versáteis para o dia a dia, férias ou eventos.

Para quem prefere fazer compras sem sair de casa, a marca disponibiliza ainda envios em 24 horas para todo o País. Os clientes podem optar por diferentes métodos de pagamento, incluindo MB Way, cartão de crédito ou débito, Klarna e pagamento por entidade e referência.

A pensar numa experiência de compra mais tranquila, a loja oferece ainda um prazo de 14 dias para trocas ou devoluções.

A Feira de Biquínis decorre apenas até 30 de junho, pelo que os modelos mais procurados poderão esgotar rapidamente.