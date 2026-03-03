Facebook Instagram
A Vans e a Crocs tiveram um 'filho' e assim nasceu o novo calçado tendência

O universo do streetwear acaba de ganhar um novo protagonista
IOL
Hoje às 15:26
Há um novo modelo de calçado a dar que falar e a comparação é inevitável. O mais recente lançamento da Vans parece combinar o ADN clássico da marca com o conforto irreverente da Crocs: o Authentic Foam Mule.

À primeira vista, o modelo parece precisamente isso: um cruzamento improvável entre as duas marcas. A silhueta mantém a estética icónica da Vans, mas é construída numa única peça de espuma moldada, à semelhança das populares clogs. O resultado é um slip-on prático, respirável e pensado para os dias mais quentes.

O design inclui perfurações e aberturas laterais que ajudam na ventilação, interior texturizado para maior estabilidade e uma sola com padrão waffle invertido, garantindo melhor aderência. Disponível em tons neutros como castanho, preto e azul-marinho, o modelo aposta numa estética minimalista, mas com identidade urbana.

O preço ronda os 50 dólares, alinhado com propostas semelhantes no mercado. No entanto, há um detalhe que pode desiludir os fãs europeus: para já, o Authentic Foam Mule está disponível apenas nos Estados Unidos, através do site oficial da marca.

