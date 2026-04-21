É tendência o modelo de sapatos que nunca pensámos que iria voltar

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Durante anos foram associados a um estilo mais clássico e até conservador, longe das tendências mais ousadas. Os modelos de sapatos que muitos julgavam não voltar a ver nas ruas estão de regresso e prometem dominar esta meia-estação. Entre mocassins e sapatos de vela, este calçado ganha nova vida com propostas modernas, versáteis e alinhadas com o estilo contemporâneo.

Entre as marcas que lideram esta tendência está a GANT, que volta a apostar nos sapatos de vela como peça central da sua nova coleção. Inspirada na sua herança náutica, a linha da GANT Footwear reinterpreta este clássico com uma abordagem moderna, onde o design intemporal se cruza com conforto e inovação.

Na coleção masculina, destacam-se modelos como os Wilmon, de linhas elegantes e acabamento premium, ideais para um estilo sofisticado com inspiração marítima. Já os Yardport apresentam uma vertente mais descontraída, pensados para o dia a dia, enquanto os Tratton apostam numa estética mais robusta e contemporânea, com sola elevada e maior durabilidade.

Para o público feminino, a marca propõe opções que equilibram leveza e sofisticação. Os Seabaya surgem como uma escolha fresca e elegante para os dias mais quentes, enquanto os Gimble se destacam pela versatilidade. Já os Gracelyn elevam qualquer coordenado com um design refinado e detalhes subtis em tons bicolores.

Mas a tendência não se fica pela GANT. Marcas como a Zara, Mango e Seaside também já apresentam nas suas coleções diferentes interpretações destes modelos, desde versões mais minimalistas a propostas arrojadas com plataformas ou cores vibrantes.

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