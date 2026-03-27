Carnaval de Torres Vedras vai acontecer! Estas são as datas anunciadas

Eva, Diogo e Ariana: as imagens que todos quiseram ver (até fora de Portugal)

Depois de ter sido cancelado em fevereiro devido às fortes tempestades, o Carnaval de Torres Vedras vai regressar em breve, mas ainda sem programa definido.

A novidade foi avançada através do Instagram oficial do evento, onde foi deixado um simples “save the date” com as datas de 30 de abril a 3 de maio. Para já, não foram revelados mais pormenores sobre o que irá acontecer, sendo prometidas novidades para breve.

Recorde-se que os festejos, inicialmente previstos entre 12 e 18 de fevereiro, acabaram por ser cancelados devido ao mau tempo que provocou vários prejuízos no concelho. A decisão deixou no ar a dúvida sobre o futuro de uma das celebrações mais emblemáticas do país.

Agora, com este anúncio, cresce a expectativa em torno do regresso do Carnaval de Torres Vedras, que poderá voltar a animar a cidade, ainda que os detalhes continuem por confirmar.