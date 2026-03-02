Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho

Precisa de organizar os cantos à casa? O Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação e cabe em qualquer divisão

Uma casa de banho organizada muda completamente a rotina. Quando cada coisa tem o seu lugar, o espaço parece maior, mais leve e até mais agradável de usar no dia a dia. Toalhas espalhadas, produtos acumulados e falta de arrumação podem transformar rapidamente esta divisão num verdadeiro caos.

A pensar nisso, o Lidl tem à venda a LIVARNO Estante com Cestos e Toalheiro em Bambu, por apenas 12,99 euros, uma peça compacta que ajuda a manter tudo organizado sem ocupar demasiado espaço. Com três níveis de arrumação e cestos incluídos, permite guardar toalhas, papel higiénico ou produtos de higiene de forma discreta e prática.

O acabamento em bambu dá um toque natural e acolhedor à casa de banho, seguindo a tendência dos materiais mais quentes e sustentáveis na decoração. Para além de funcional, é uma peça que encaixa facilmente em ambientes modernos, minimalistas ou mais rústicos. Percorra a galeria acima e veja o artigo.