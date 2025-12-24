Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros

A voar das prateleiras do Lidl: a nossa banheira agora parece de hotel depois desta coluna de duche

Com a chegada do frio, começa também a procura pelo casaco ideal: quente, giro e, de preferência, a um preço acessível.

A pensar nisso, o ALDI apostou num modelo super confortável, moderno e alinhado com as tendências deste inverno, provando que é possível andar bem agasalhado sem comprometer a carteira.

Disponíveis em duas cores, cor-de-rosa e preto, estes casacos destacam-se pelo seu aspeto moderno e pelo tecido aconchegante, ideal para enfrentar as temperaturas mais baixas. O design simples e versátil permite combiná-los facilmente com diferentes estilos, tornando-os numa peça-chave para o guarda-roupa de inverno.

O grande destaque vai, no entanto, para o preço. Enquanto artigos semelhantes costumam ser vendidos a valores bem mais elevados noutras lojas, no ALDI estes casacos estão disponíveis por apenas 14,99 euros.

