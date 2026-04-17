Atenção: esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro nestes dias

Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%

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Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%

A Cerâmica Portuguesa Outlet, em Rio Maior, vai realizar, no fim de semana de 25 e 26 de abril, uma promoção que promete atrair todos os amantes de cerâmica: peças selecionadas a apenas 1 euro. A iniciativa inclui uma vasta variedade de artigos, tanto utilitários como decorativos.

Segundo a loja, a oferta destaca-se por peças de fabrico nacional, garantindo que cada visita apresenta novidades e diferentes estilos. A promoção inclui inúmeros artigos, tornando-se uma oportunidade única para quem procura pequenos objetos de cerâmica com grande qualidade a preços simbólicos.

Este espaço é conhecido por renovar frequentemente a sua coleção, pelo que cada ida à Cerâmica Portuguesa Outlet é uma experiência diferente, ideal para quem gosta de descobrir peças originais e decorativas ou reforçar a coleção de utilitários para a casa.