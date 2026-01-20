Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana

Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar

A Cerâmica Portuguesa Outlet, em Rio Maior, vai realizar, no próximo fim de semana, uma promoção que promete atrair todos os amantes de cerâmica: peças selecionadas a apenas 1 euro. A iniciativa acontece nos dias 24 e 25 de janeiro e inclui uma vasta variedade de artigos, tanto utilitários como decorativos.

Segundo a loja, a oferta destaca-se por peças de fabrico nacional, garantindo que cada visita apresenta novidades e diferentes estilos. A promoção inclui inúmeros artigos, tornando-se uma oportunidade única para quem procura pequenos objetos de cerâmica com grande qualidade a preços simbólicos.

Este espaço é conhecido por renovar frequentemente a sua coleção, pelo que cada ida à Cerâmica Portuguesa Outlet é uma experiência diferente, ideal para quem gosta de descobrir peças originais e decorativas ou reforçar a coleção de utilitários para a casa.