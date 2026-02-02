Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros

Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

O seu colchão já é antigo e sente que não dorme tão bem como devia? Nem sempre é preciso comprar um colchão novo para melhorar o conforto da cama. Um sobrecolchão económico pode transformar a superfície onde dorme, tornando o sono mais confortável.

A partir de quarta-feira, 4 de fevereiro, o Aldi vai ter à venda um sobrecolchão topper pensado para melhorar o conforto da cama de forma imediata e sem pesar no orçamento. Por 24,99 euros, esta opção destaca-se num mercado onde produtos semelhantes apresentam, regra geral, preços bastante mais elevados.

Com medidas aproximadas de 90 x 200 cm, o topper adapta-se a camas individuais e permite criar uma superfície mais uniforme e confortável, ideal para prolongar a vida útil do colchão ou melhorar a qualidade do descanso. É fácil de colocar, discreto e adequado para quem procura uma solução prática, sem complicações.