Esqueça a Zara: rival da Primark tem os coletes tendência perfeitos para meia estação

Para quem adora usar coletes na meia estação, a Pepco acaba de lançar uma coleção com vários artigos destes super giros e confortáveis. Perfeitos para os dias de sol, mas ainda frios, estes coletes são a peça ideal para esta altura do ano.

Disponíveis em vários formatos e cores, desde os tons pretos e bege, os coletes permitem criar looks descontraídos ou mais sofisticados, dependendo do gosto de cada um. E o melhor de tudo: o preço é super acessível, variando entre 10 e 11 euros, tornando-os uma opção irresistível. Percorra a galeria acima e veja os coletes que estão disponíveis.

Para além dos coletes, a Pepco é um verdadeiro paraíso para quem adora comprar boas pechinchas. Se gosta de passar tempo em lojas como a Primark, Kiabi ou Tiger, a Pepco merece entrar no seu radar. Com uma enorme variedade de produtos, desde roupa para adultos e crianças, artigos desportivos e produtos para animais de estimação, a material escolar, snacks, guloseimas, artigos de limpeza e até produtos de beleza, há sempre algo novo para descobrir a preços acessíveis.

A Pepco continua a reforçar a sua presença em Portugal, com 23 lojas espalhadas pelo país, de norte a sul. Desde cidades como Porto, Braga e Vizela, passando por Coimbra, Loures e Alverca, até localidades do Algarve como Albufeira, Olhão e Tavira, a marca aproxima-se cada vez mais dos portugueses, oferecendo peças tendência e preços acessíveis.