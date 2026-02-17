Facebook Instagram
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente

Hoje às 14:02
Renovar o quarto não tem de significar um grande investimento. Encontrar capas de edredão bonitas, práticas e a preços acessíveis tornou-se uma prioridade para muitas famílias. A boa notícia é que existem campanhas que permitem dar uma nova vida ao espaço sem pesar na carteira.

O Continente está a destacar o Conjunto Capa Edredão Microfibra Kasa – Coleção Inês, agora com 40% de desconto, disponível por apenas 12 euros. Uma proposta que alia estética romântica, conforto e funcionalidade.

Em tons suaves de verde e rosa, o conjunto cria uma atmosfera leve e acolhedora, ideal para quem procura um quarto harmonioso e cheio de personalidade. Produzido em microfibra (100% poliéster), com gramagem de 72g/m², o conjunto destaca-se pela leveza e suavidade ao toque. Uma das principais vantagens do material é a sua praticidade: não necessita de ser passado a ferro, facilitando a rotina doméstica e poupando tempo.

Para além disso, trata-se de uma solução versátil para diferentes épocas do ano, adaptando-se facilmente a vários estilos de decoração.

 

