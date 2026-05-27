Churrascos com estilo: este grelhador lindo está a menos de 15 euros no Continente

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

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Já não é preciso esperar pelas encomendas da Temu ou Shein. Pode comprar diretamente nesta loja gigante

Com os dias de calor a aproximarem-se e as tardes longas a convidarem a momentos ao ar livre, começam também a regressar os churrascos em família e entre amigos, e há uma nova proposta do Continente que promete facilitar esses encontros de verão.

Trata-se do Barbecue Portátil Dobrável Bazarão, uma churrasqueira de carvão com um design compacto e funcional, que se destaca sobretudo pelo tom rosa muito claro, pouco habitual neste tipo de produto e que tem conquistado quem procura soluções práticas, mas também com algum estilo.

O equipamento está agora em promoção por 14,99 euros, em vez dos anteriores 29,99 euros, numa campanha válida até dia 7 de junho de 2026.

Pensado para utilização em varandas, jardins ou escapadinhas de fim de semana, este barbecue aposta na portabilidade como principal vantagem. A estrutura dobrável facilita o transporte e a arrumação, tornando-o ideal para quem não quer equipamentos volumosos em casa.

O modelo inclui depósito de carvão, grelha e tabuleiro, sendo fabricado em ferro e apresentando dimensões compactas (42 x 27,5 x 24,5 cm), o que reforça a sua utilização prática em espaços mais pequenos.

Apesar de ser uma solução simples, o destaque vai mesmo para o design leve e a tonalidade diferenciada, que foge ao tradicional preto ou cinzento das churrasqueiras convencionais.