Descobrimos no Continente estendais invisíveis que não nos estragam a decoração

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Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

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Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi

Uma das viagens mais bonitas de Portugal pode fazer-se por menos de 15 euros. As imagens falam por si

Quem já se cansou de andar para trás e para a frente com o estendal vai gostar desta novidade: o Continente apresenta um estendal de parede que fica quase invisível quando não está a ser usado.

A novidade chama-se Estendal de Parede Invisível Branco da Kasa e custa 25 euros. Tal como o nome indica, trata-se de um estendal que se fixa na parede e que, quando não está a ser utilizado, fica praticamente invisível, mantendo o espaço limpo e organizado.

Com um design simples e funcional, este estendal permite uma extensão até 80 centímetros quando aberto, sendo ideal para secar várias peças de roupa sem ocupar espaço no chão. A sua principal vantagem está precisamente na discrição: fechado, integra-se facilmente na decoração, passando despercebido em qualquer divisão da casa.

Esta solução é especialmente útil para quem tem varandas pequenas, lavandarias compactas ou espaços multifuncionais, onde cada centímetro conta. Em vez dos tradicionais estendais volumosos, que muitas vezes se tornam incómodos, esta opção permite ter sempre uma alternativa pronta a usar, sem estragar a decoração da casa.