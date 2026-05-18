Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente
Almofadas de praia do Continente
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Continente tem almofadas de praia com padrões tendência
As almofadas de praia continuam a ser um dos artigos que nunca falham no verão e, todos os anos, há uma verdadeira procura pelos modelos mais giros, confortáveis e sobretudo baratos. Entre padrões coloridos, formatos práticos e tecidos leves, estes acessórios voltaram a conquistar espaço nas redes sociais e nas listas de essenciais da estação quente.
Este ano, o Continente lançou uma nova coleção de puffs de praia por 20 euros, disponíveis em quatro cores e padrões diferentes, todos com um estilo descontraído e alinhado com as tendências de verão.
Criado para oferecer mais conforto nos dias de calor, o puff adapta-se naturalmente ao corpo e permite uma posição mais relaxada, seja para descansar, ler um livro ou simplesmente aproveitar o sol.
Com designs leves, fáceis de transportar e cada vez mais procurados por quem valoriza conforto sem abdicar de estética, estes puffs prometem voltar a ser presença habitual nas praias portuguesas nos próximos meses.
Percorra a galeria e veja as almofadas do Continente.