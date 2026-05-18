Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

Atenção Lidl: esta loja tem um artigo essencial para o verão com 20% de desconto

Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"

Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país

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Prevemos uma corrida à concorrente do Lidl para comprar este artigo de verão

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

As almofadas de praia continuam a ser um dos artigos que nunca falham no verão e, todos os anos, há uma verdadeira procura pelos modelos mais giros, confortáveis e sobretudo baratos. Entre padrões coloridos, formatos práticos e tecidos leves, estes acessórios voltaram a conquistar espaço nas redes sociais e nas listas de essenciais da estação quente.

Este ano, o Continente lançou uma nova coleção de puffs de praia por 20 euros, disponíveis em quatro cores e padrões diferentes, todos com um estilo descontraído e alinhado com as tendências de verão.

Criado para oferecer mais conforto nos dias de calor, o puff adapta-se naturalmente ao corpo e permite uma posição mais relaxada, seja para descansar, ler um livro ou simplesmente aproveitar o sol.

Com designs leves, fáceis de transportar e cada vez mais procurados por quem valoriza conforto sem abdicar de estética, estes puffs prometem voltar a ser presença habitual nas praias portuguesas nos próximos meses.

Percorra a galeria e veja as almofadas do Continente.