Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca

Se é de Lisboa, o nome não precisa de apresentações. Se não é, prepare-se para descobrir uma das pastelarias mais queridas da capital, agora com os seus croissants disponíveis num Continente perto de si.

A Pastelaria Careca é, para muitos lisboetas, muito mais do que uma simples padaria. Fundada em 1954, nasceu no Restelo, um dos bairros mais tranquilos e charmosos de Lisboa, aquele que fica mesmo ali junto a Belém e ao Rio Tejo. O nome "Careca" não consta em nenhuma placa oficial, surgiu de forma completamente natural, como apelido carinhoso dado pelos clientes, inspirado na calvície precoce de um dos fundadores, e ficou para sempre.

Ao longo de sete décadas, a pastelaria foi conquistando gerações de clientes com os seus croissants de açúcar e os famosos palmiers, considerados por muitos os melhores da cidade. É o tipo de sítio que, uma vez descoberto, passa a fazer parte da rotina.

A boa notícia é que já não é preciso ir ao Restelo para os provar. O Continente passou a ter à venda uma edição especial dos croissants da Pastelaria Careca, por apenas 0,99 cêntimos a unidade, um preço mais do que acessível para um bocadinho de história lisboeta.

Se ainda não conhecia esta pastelaria, esta é a desculpa perfeita para a descobrir.