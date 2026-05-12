Leves e confortáveis: estes ténis da Decathlon custam menos de 15 euros e são ideais para caminhadas

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Fazer caminhadas já é um bom passo para começar a ter uma rotina mais saudável. No entanto, o que começa como um momento leve pode rapidamente transformar-se num pesadelo se o calçado não acompanhar. Entre bolhas, dores e aquela sensação de peso a cada passo, há um detalhe que faz toda a diferença: o conforto.

É precisamente aqui que entra o modelo KLNJ BE ESSENTIAL da Decathlon. Aposta num design simples, em preto, com uma estética desportiva fácil de usar no dia a dia. Mas o verdadeiro destaque está no interior: a sola em espuma EVA torna as caminhadas mais leves e menos cansativas, devido ao seu amortecimento.

Outro ponto que ajuda a explicar o conforto é a flexibilidade da sola, que acompanha o movimento natural do pé sem “prender” a passada. E há ainda o fator peso: com cerca de 366 gramas no tamanho 39, são sapatilhas que quase se esquecem nos pés.

Por apenas 14,99 euros, estão disponíveis do 36 ao 42. Este calçado acaba por ser uma opção prática para quem alterna entre caminhadas, rotinas ativas ou simplesmente longos dias em movimento. Percorra a galeria acima e veja este calçado.