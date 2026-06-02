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Nós temos e adoramos esta mochila térmica da Decathlon. E está com 20% de desconto
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Hoje às 12:33

Mochila térmica

Menos de 6 euros! Prevemos filas no Lidl à conta destas mochilas térmicas

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Esta mochila vai ser essencial para os dias de verão. E está muito mais barata

Com a chegada dos dias quentes, as idas à praia voltam a fazer parte da rotina de muitas famílias. Entre toalhas, protetor solar e brinquedos para os mais pequenos, há um detalhe que faz toda a diferença: ter um local onde guardar bebidas e alimentos para que se mantenham frescos durante várias horas.

A pensar nisso, a Decathlon está a destacar a mochila geleira 100 da Quechua, uma solução prática para quem não dispensa um piquenique à beira-mar ou um lanche durante uma caminhada. O modelo combina as funcionalidades de uma mochila tradicional com um compartimento térmico, permitindo transportar comida e bebidas de forma confortável.

Com capacidade para 20 litros, a mochila foi concebida para manter os alimentos frescos durante mais tempo, sendo uma opção útil para dias de praia, passeios ao ar livre ou atividades em família. Além disso, o formato compacto facilita o transporte e deixa as mãos livres para carregar outros objetos essenciais.

Outro dos atrativos é o preço. A mochila térmica encontra-se atualmente com 20% de desconto na Decathlon, passando de 24,90 euros para 19,90 euros.

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Para quem procura uma forma simples de transportar refeições, fruta, snacks ou garrafas de água sem se preocupar com o calor, esta pode ser uma das apostas a considerar para o verão.

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