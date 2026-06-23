Lidl tem à venda os casacos perfeitos para as noites frescas de verão (custam menos de 10 euros)

Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa

Sem tempo para limpar a casa? O Lidl tem à venda este robô e custa menos de 90 euros

Esta faculdade oferece as propinas, as refeições e garante emprego no final. E uma viagem todos os anos

Lidl tem à venda os casacos perfeitos para as noites frescas de verão (custam menos de 10 euros)

Os móveis multifuncionais continuam a conquistar espaço nas casas e há um modelo que se está a destacar nas redes sociais. Falamos de um armário de entrada da Action que também funciona como banco, ideal para quem procura organização sem abdicar da decoração.

À venda por apenas 32,95 euros, o móvel combina arrumação e conforto num único produto. Com um design moderno, dispõe de duas portas deslizantes que permitem guardar sapatos, acessórios ou outros objetos do dia a dia, ajudando a manter a entrada de casa sempre organizada.

Para além da zona de arrumação, o topo é revestido com um tecido macio que serve de assento, tornando mais confortável a tarefa de calçar ou descalçar os sapatos antes de sair de casa.

Com dimensões de 90 x 38 x 42 centímetros, o armário adapta-se facilmente a espaços mais compactos. Outro dos destaques é a sua capacidade de carga máxima de 180 quilos, garantindo resistência para uma utilização diária.