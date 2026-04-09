Esqueça a IKEA: este armazém português tem tudo para a casa
Recordamos as coisas incríveis que pode comprar nestes armazéns gigantes que agora também vendem online
Provavelmente já identificou o espaço de que falamos. Não é difícil: trata-se da Pollux, muito mais do que uma loja, um verdadeiro ícone nacional que celebra 90 anos este ano.
Para quem vive em Lisboa, as memórias da loja na Rua dos Fanqueiros continua bem presentes. Houve quem lá fosse apenas pela cafetaria, hoje conhecida como Pollux Terrace. E, embora a sua história esteja profundamente ligada à capital, a marca expandiu-se também ao Porto, Amadora, Vila Franca de Xira e Almada.
Na Pollux, a oferta é vasta, praticamente tudo o que se possa imaginar para a casa e para o setor da hotelaria. Fundada em 1936 como uma loja de malhas, tecidos e quinquilharias, evoluiu ao longo das décadas até se tornar num verdadeiro símbolo do comércio em Portugal.
Na Baixa lisboeta, ocupa um edifício inteiro, com uma vista impressionante sobre a cidade. Já fora de Lisboa, destacam-se espaços de grande dimensão, como o outlet de Vila Franca de Xira, com cerca de 5 mil metros quadrados distribuídos por três pisos.
Fica o aviso: visitar uma loja Pollux é, por si só, uma experiência. Ainda assim, para quem prefere a comodidade, os produtos estão também disponíveis online.
Percorra a galeria e descubra algumas das opções disponíveis.