Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

É o vaso perfeito para as flores da primavera
IOL
Há 1h e 52min
Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Atualizar uma divisão nem sempre requer móveis novos ou uma remodelação completa. Por vezes, pequenas mudanças, como trocar os vasos das plantas, podem ter um impacto visual surpreendentemente grande. A IKEA tem agora à venda um novo vaso GLACIÄRBJÖRN.

Com um tom verde suave, acabamento mate e textura subtil, este vaso consegue trazer um toque sofisticado a qualquer espaço sem pesar no bolso. A sua forma cilíndrica minimalista adapta-se a diferentes estilos de decoração, desde ambientes modernos a interiores inspirados no design escandinavo.

Feito de betão com acabamento pintado e um pequeno suporte protetor na base, o vaso é tanto elegante quanto prático, podendo ser colocado em prateleiras, secretárias ou peitoris sem causar riscos. Além disso, pode ser combinado com outros vasos de diferentes tamanhos ou acabamentos, permitindo criar uma exposição de plantas mais personalizada e harmoniosa.

Citado pelo site Den Garden, sspecialistas em decoração afirmam que pequenos detalhes, como vasos com textura ou cor, podem transformar imediatamente o ambiente, tornando-o mais acolhedor e cuidado. Por isso, o GLACIÄRBJÖRN é uma forma simples e económica de dar vida a qualquer divisão da casa, sem necessidade de grandes investimentos ou remodelações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros
Casacos de malha frescos e super giros chegam ao Lidl por menos de 10 euros
Atenção: Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde
Lidl tem a solução para quem vai viajar de avião nestas férias. E está por menos de 12 euros
Já abriu a primeira loja Aldi nesta cidade portuguesa. Saiba onde
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros
Mais Vistos
00:05:01
Dois às 10
Mãe de Diogo revela que um acontecimento gerou oposição da família de Eva ao namoro
tvi
00:01:41
Dois às 10
Cristina Ferreira revela posição de Cláudio Ramos sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “Já prometeu”
tvi
00:01:28
Secret Story
Assim que acorda, a primeira coisa que Diogo faz é ir para a cama de Ariana
tvi
00:06:59
Dois às 10
Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana
tvi
Destaques IOL
Praia
Descubra este paraíso escondido em Portugal que poucos turistas visitam
Saude
Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos
Habitação
Comprar casa em Portugal exige até 48% do rendimento das famílias
Novidades
Casacos de malha frescos e super giros chegam ao Lidl por menos de 10 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira não esconde revolta após revelação da mãe de Diogo sobre acontecimento fora do «Secret Story»
tvi
Diogo
«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa
Gasolina
Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer
cnn
Famosos
"Secret Story": Diogo traiu Eva no passado? Mãe do concorrente responde!
selfie
Cédric Prizzon
Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança
cnn
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um