Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho

Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok

É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez por todas o problema da falta de arrumação

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Atualizar uma divisão nem sempre requer móveis novos ou uma remodelação completa. Por vezes, pequenas mudanças, como trocar os vasos das plantas, podem ter um impacto visual surpreendentemente grande. A IKEA tem agora à venda um novo vaso GLACIÄRBJÖRN.

Com um tom verde suave, acabamento mate e textura subtil, este vaso consegue trazer um toque sofisticado a qualquer espaço sem pesar no bolso. A sua forma cilíndrica minimalista adapta-se a diferentes estilos de decoração, desde ambientes modernos a interiores inspirados no design escandinavo.

Feito de betão com acabamento pintado e um pequeno suporte protetor na base, o vaso é tanto elegante quanto prático, podendo ser colocado em prateleiras, secretárias ou peitoris sem causar riscos. Além disso, pode ser combinado com outros vasos de diferentes tamanhos ou acabamentos, permitindo criar uma exposição de plantas mais personalizada e harmoniosa.

Citado pelo site Den Garden, sspecialistas em decoração afirmam que pequenos detalhes, como vasos com textura ou cor, podem transformar imediatamente o ambiente, tornando-o mais acolhedor e cuidado. Por isso, o GLACIÄRBJÖRN é uma forma simples e económica de dar vida a qualquer divisão da casa, sem necessidade de grandes investimentos ou remodelações.